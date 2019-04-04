Коллекторы назвали причины, по которым россияне не платят по кредитам

Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, опросили людей, у которых есть просроченные кредиты. Респонденты назвали основные причины, почему они не хотят погашать долги.

Самая главная причина – финансовые затруднения. 47% опрошенных заявили, что у них попросту нет денег на оплату кредитов, пишет РБК со ссылкой на исследование НАПКА. Треть из тех, кто не платит по этой причине, ссылаются на снижение собственных доходов. Каждый пятый заявил, что не справляется с текущей долговой нагрузкой. 18% утверждают, что недавно потеряли работу. 17% жалуются на рост цен, который ударил по их бюджету. Каждый десятый сообщил, что потратился на крупную покупку.

На втором месте (13%) – несогласие с суммой долга. 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. 7% вообще считают, что им не придется гасить кредит. Столько же ссылаются на то, что не поняли условия кредитования.

Число убежденных неплательщиков, которые целенаправленно доводят дело до суда в надежде быть оправданными, постепенно растет, говорится в исследовании. Согласно российскому законодательству, если просрочка составляет более четырех месяцев, должник имеет право отказаться от взаимодействия с кредитором (банком) или его представителем (коллектором). В этом случае единственный способ вернуть деньги – обратиться в суд.

Коллекторы также рассказали о случаях, когда должники предлагали расплатиться не деньгами. Так неплательщики просили принять в качестве оплаты овощи-фрукты со своего участка или домашних животных, погасить кредит за счет получения налогового вычета, а также отработать долг, например, сделать ремонт или выйти на работу охранником по ночам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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