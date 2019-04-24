НПФ «Сафмар» защитит интересы будущих пенсионеров в Верховном суде (ВИДЕО)

В Верховный суд намерены обратиться управляющие компании негосударственного пенсионного фонда «Сафмар», который уже год бьется за средства своих клиентов. Речь идет о более чем 8 млрд рублей, вложенных НПФ в акции Объединенной вагонной компании (ПАО «НПК ОВК»). Юристы УК НПФ «Сафмар» обжалуют решение Арбитражного суда Московского округа, который 18 апреля встал на сторону ОВК и ее бывшего генерального директора Романа Савушкина. Главный интерес НПФ «Сафмар» в данном деле – это защита интересов граждан, которые доверили фонду управление своими пенсионными накоплениями. Падение акций ОВК уже снизило доход по итогам 2018 года.

Битва за деньги вкладчиков НПФ в Арбитражном суде Москвы

Начало громкому судебному делу дало решение внеочередного общего собрания акционеров ОВК, которое в начале прошлого года одобрило в качестве крупной сделку, связанную с договорами поручительства ОВК на сумму в 115 млрд рублей, – это составляло на тот момент 126% активов всей Объединенной вагонной компании. По закону в этом случае миноритарные акционеры имели право требовать от ОВК выкупа принадлежащих им акций. Два НПФ – «Сафмар» и «Доверие», владеющие 10,42% акций ОВК, воспользовались своим правом и предъявили акции к выкупу: бумаги не приносили дохода НПФ и его клиентам.

Однако в ОВК акции выкупать отказались. Чтобы подвести это под законную базу, гендиректор компании и член совета директоров Роман Савушкин подал в суд иск к собственной компании, потребовав признать решения внеочередного собрания акционеров недействительными. Договоры поручительства при этом не пострадали бы, но сделка автоматически переставала быть крупной. При этом сам Савушкин, являясь членом совета директоров, ранее голосовал за одобрение именно крупных сделок – договоров поручительства с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» («ГТЛК») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Объединенная вагонная компания».

Суд первой инстанции Савушкину отказал. Тогда он подал апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд, и тот встал на его сторону. Управляющие компании двух НПФ обжаловали это решение в Арбитражном суде Московского округа.

«Мы считаем, что единственной реальной целью судебного процесса, инициированного Р.Савушкиным, является воспрепятствование реализации законного права миноритарных акционеров на выкуп акций», – подчеркнули в УК НПФ «Сафмар».

Как уже сообщал «Новый День», это в суде фактически признали и сами юристы Савушкина и ОВК.

Кассационную жалобу управляющих компаний суд рассматривал два месяца – в заседании трижды объявляли перерыв, поскольку дело оказалось сложным и объемным. На втором заседании в феврале 2019 года судья Светлана Краснова заставила юристов ОВК и Савушкина отвечать на крайне неудобные вопросы, и при этом выяснились любопытные детали. Услышав от представителей ОВК, что Савушкин (теперь уже бывший гендиректор компании) счел необходимым подать иск в качестве акционера, Краснова поинтересовалась: «То есть между истцом (Савушкин) и ответчиком (ОВК) спора нет? Ответьте на вопрос: спора нет? Позиция единая. Зачем пришли в арбитражный суд?". Но в заседании 18 апреля судья Краснова уже не участвовала – ее заменили в связи с уходом в отпуск. Именно в этот день суд вынес решение в пользу Савушкина.

По словам представителя управляющих компаний НПФ «Сафмар», партнера АБ ЕПАМ Дмитрия Степанова, для практики создан очередной «токсичный кейс», пишет Pravo.ru. Решение Арбитражного суда Московского округа дает рынку сигнал, что ценные бумаги у миноритариев в подобных ситуациях выкупать не нужно, если этого не хочет менеджмент или акционер, который стоит за ним. Однако управляющие компании НПФ в любом случае будут обжаловать решение окружного суда. Юристы уже готовят документы для подачи в Верховный суд РФ.

Позиция судей Арбитражного суда Московского округа, разрешивших ОВК «переиграть» собственное решение, одобренное сначала советом директоров, а потом и внеочередным общим собранием акционеров, напрямую повлияет на доходы застрахованных лиц – клиентов НПФ. Стоимость акций ОВК за 2018 год упала почти в два раза, и это стало одним из факторов снижения доходности пенсионных накоплений россиян в двух НПФ, отмечают в «Сафмаре». При этом после выкупа акций по фиксированной цене – а изначально ОВК назначило 767,19 руб. за одну акцию – полученные НПФ «Сафмар» средства будут учтены в составе инвестиционного портфеля фонда, а доход от них будет разнесен по клиентским счетам по итогам 2019 года, подчеркнули в НПФ.

Учитывая, что пенсионный вопрос в сегодняшних условиях в стране является одним из самых болезненных и острых, НПФ намерен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить дальнейшего снижения пенсионных накоплений россиян, отмечают в «Сафмаре». Правда, в условиях, когда суды приносят законные права миноритарных акционеров в жертву интересам владельцев крупных компаний, а негосударственные пенсионные фонды несут из-за этого убытки, говорить о повышении пенсий и снижении социального протеста не приходится.

Напомним, по данным «Интерфакса», 24,3% в ОВК принадлежит ПАО «Банк «ФК Открытие», еще 17,9% – ООО «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент», которая управляет средствами НПФ «Будущее», 7,9% – у АО «Открытие холдинг», 9,33% – у новой структуры «Ростеха» – АО «Концерн «Уралвагонзавод».

НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» (владеют 10,42% акций ОВК) входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Управляющими компаниями фондов являются «Ай Кью Джи Управление активами» и ООО «УК «Управление инвестициями».

Москва, Служба информации

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