Около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что около 3 млн граждан не смогут отдохнуть за границей на майские праздники. Причина – непогашенные долги.

По данным ФССП, в первые три месяца 2019 года 4,4 млн граждан были невыездными. В период с января по март россияне оплатили 19 млрд рублей долгов. Это на 6,1 млрд больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 апреля уехать из России не могут около 3 млн человек, пишут «Известия».

Количество исполнительных документов постоянно растет, указывают в ФССП. Ограничение на выезд является очень эффективной мерой, которая стимулирует граждан быстро гасить долги.

В первую очередь задолженность, из-за которой россиян не выпускают за границу, формируется перед банками. Около 40% невыездных – клиенты кредитных организаций, которые просрочили платежи по банковским займам. Каждый пятый – злостный должник по алиментам. 10% не могут выехать из-за неоплаченных штрафов ГИБДД и налогов. Еще 5% задолжали по коммуналке.

По словам экспертов, число невыездных россиян растет из-за закредитованности граждан. Банки наращивают выдачу кредитов, снижая требования к заемщикам, что ведет к увеличению числа просроченных ссуд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

Депутаты ХМАО попросили замгубернатора уйти в отставку из-за мусорной реформы. / Прокуратура раскрыла схему хищений в правительственном фонде Ямала. / Украина затребовала у России огромные объёмы транзитного газа до 2030 года. ...между тем, ГТС «Незалежной» дышит на ладан. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»