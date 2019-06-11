Больше половины заемщиков в России испытывают трудности с выплатой кредитов

У 60% российских заемщиков есть проблемы с выплатой кредитов. При этом каждый десятый имеет просроченную задолженность по банковской ссуде. Такие выводы содержит опрос, проведенный специалистами Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Исследование проводилось в 2018-2019 годах в 16 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Результаты опроса были представлены на встрече с представителями Центробанка и финансовым омбудсменом, пишет РБК.

Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, говорится в исследовании. 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче ссуды. 14% испытывают трудности с выплатой процентов. На повседневные траты, оплату кредитов и услуг ЖКХ четверть заемщиков тратят 75% своего дохода.

Только 41% не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов. При этом среди граждан, которые брали займы в микрофинансовых организациях, тех, кто не имеет проблем с оплатой, еще меньше – 35%.

Чаще всего россияне берут потребительский кредит. В основном деньги идут на покупки мебели и бытовой техники, свидетельствуют результаты опроса, ипотека – на втором месте.

Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности. 29%, по мнению специалистов, не стоило предоставлять кредит из-за их финансового положения. Еще четверть находятся в группе риска, если изменится макроэкономическая ситуация, а их доходы упадут, им будет трудно выплачивать кредит.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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