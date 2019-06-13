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NewDayNews.ru

Четверг, 13 июня 2019, 20:46 мск

Новости Финансы

Банки блокируют счета россиян за отказ рассказать, куда они тратят деньги

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации требуют от клиентов документального подтверждения законной траты средств, снятых с вкладов, а также просят подтвердить, каким образом эти деньги были заработаны. В Росфинмониторинге не считают, что банки превышают полномочия. В свою очередь эксперты указывают на то, что массовые блокировки счетов создают помехи гражданам и бизнесу.

С требованием предоставить информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены средства, снятые с депозита, столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ, пишут «Известия». Кредитные организации запросили соответствующие документы, в случае отказа они пригрозили приостановить обслуживание счета.

Согласно «антиотмывочному» закону банки могут заблокировать счет за подозрительные операции. Если, например, речь идет о переводах крупных сумм между гражданами. При этом к вкладам банки почти никогда не проявляли интерес. По закону они должны проверять все операции от 600 тысяч рублей.

В Росфинмониторинге не увидели проблемы и перенаправили запрос в Центробанк, где на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения со стороны кредитных организаций, не ответили. Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный отметил, что банки могут заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников. Если гражданин не согласен с действиями банка, он может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

В свою очередь эксперты отмечают, что в России действительно идет усиление контроля за средствами клиентов со стороны кредитных организаций. Последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому – непродуманность требований Росфинмониторинга и ЦБ, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований, считают эксперты.

Банки опасаются отзыва лицензии за невыполнение законодательства, поэтому часто работают слишком усердно – с перегибами. В результате попадание в черные списки кредитных организаций может грозить предпринимателям гибелью бизнеса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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