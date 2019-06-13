Банки блокируют счета россиян за отказ рассказать, куда они тратят деньги

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации требуют от клиентов документального подтверждения законной траты средств, снятых с вкладов, а также просят подтвердить, каким образом эти деньги были заработаны. В Росфинмониторинге не считают, что банки превышают полномочия. В свою очередь эксперты указывают на то, что массовые блокировки счетов создают помехи гражданам и бизнесу.

С требованием предоставить информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены средства, снятые с депозита, столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ, пишут «Известия». Кредитные организации запросили соответствующие документы, в случае отказа они пригрозили приостановить обслуживание счета.

Согласно «антиотмывочному» закону банки могут заблокировать счет за подозрительные операции. Если, например, речь идет о переводах крупных сумм между гражданами. При этом к вкладам банки почти никогда не проявляли интерес. По закону они должны проверять все операции от 600 тысяч рублей.

В Росфинмониторинге не увидели проблемы и перенаправили запрос в Центробанк, где на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения со стороны кредитных организаций, не ответили. Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный отметил, что банки могут заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников. Если гражданин не согласен с действиями банка, он может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

В свою очередь эксперты отмечают, что в России действительно идет усиление контроля за средствами клиентов со стороны кредитных организаций. Последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому – непродуманность требований Росфинмониторинга и ЦБ, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований, считают эксперты.

Банки опасаются отзыва лицензии за невыполнение законодательства, поэтому часто работают слишком усердно – с перегибами. В результате попадание в черные списки кредитных организаций может грозить предпринимателям гибелью бизнеса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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