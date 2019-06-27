Около половины заемщиков в России платят по двум и более кредитам

В России растет закредитованность граждан, это подтверждают данные об увеличении кредитного портфеля и числа кредитных договоров. Все больше заемщиков не обходятся одной ссудой и помимо кредитов в банке берут в долг в микрофинансовых организациях (МФО).

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по состоянию на май 2019 года 42,3% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более – 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, пишет «Прайм».

За год число клиентов, у которых несколько банковских займов, увеличилось. В среднем на одного заемщика в мае текущего года приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

При этом на микрофинансовом рынке складывается похожая ситуация. Там более 61% клиентов в мае обслуживали как минимум два кредита, а три кредита было у 38,5% заемщиков.

На одного заемщика в банках и МФО в мае приходилось 3,96 договора против 3,87 годом ранее. Рост показателя говорит о том, что клиенты обращаются за ссудой одновременно и в кредитные организации, и в МФО.

Согласно статистике Центробанка в мае общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись на 1,6%, до 16,1 трлн рублей. Основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят необеспеченные потребительские кредиты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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