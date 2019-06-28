В России выявили финансовую пирамиду на миллиард рулей

Полицейские выявили крупную финансовую пирамиду, жертвами которой стали более двух тысяч человек. Мошенники на протяжении трех лет действовали в шести регионах России. Ущерб вкладчикам оценивается в миллиард рублей.

Злоумышленники обещали гражданам до 36% годовых, если те инвестируют деньги. Вкладчикам говорили, что их сбережения будут вложены в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. «Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Часть денег мошенники направляли на выплату процентов, остальные выводились за рубеж, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Установлено, что офисы организации располагались в шести субъектах – Ивановской, Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Потерпевшими от действий мошенников за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Расследование продолжается.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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