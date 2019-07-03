Большинство россиян не контролируют свои расходы

Лишь четверть жителей России ведут учет расходов. При этом каждый десятый совершенно не заботится о подсчете личных финансов. Таковы результаты исследования компании MARC, проведенного по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК).

25% россиян постоянно контролируют свои расходы. 63% пытаются это делать, но нередко выходят за рамки запланированного бюджета. Каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов, передает РИА «Новости».

Чаще всего учет расходов ведут те, кто пользуется банковскими картами, чем те, кто предпочитает рассчитываться наличными. Держатели нескольких карт тщательнее контролируют свои финансы, чем те, у кого «пластик» только одного банка.

«Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает «безнал» – 28% против 11%», – отмечается в исследовании.

Среди тех россиян, которые занимаются финансовым планирование, наиболее популярный метод (45%) – записи на бумаге, в тетради и блокноте. На втором месте (33%) – мобильные приложения банков. На третьем (20%) – интернет-банк. Специальные приложения для учета расходов и доходов используют лишь 2% россиян.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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