Систему выдачи наличных на кассах в магазинах опробуют по всей России

Крупнейшие российские банки готовы расширить на территорию всей России эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

На сегодняшний день такая возможность предоставлена только жителям удалённых малонаселённых пунктов. По словам Войлукова, предполагается, что получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно производить обналичивание средств.

Впрочем, в АБР высказывают опасения, что это может стать нарушением прав потребителей, поэтому ассоциация уже обратилась за разъяснением данного вопроса в Роспотребнадзор, однако ведомство до сих пор не ответило.

Издание пишет, что X5 Retail Group отметили, что в текущем году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятёрочка». Как пояснили в пресс-службе, операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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