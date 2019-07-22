Western Union ввела жесткий лимит на переводы из России за границу

Платежная система Western Union с 22 июля ввела ограничение на денежные переводы из России за границу на уровне 600 тысяч рублей (около $9600) в течение месяца в одну страну. Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что при расчете суммы будут учитываться все отправления независимо от валюты перевода, способа отправления или отделения, в которых проводились операции. «Для целей учета лимита переводы в долларах США пересчитываются в российские рубли по курсу платежной системы Western Union, установленному для соответствующего перевода», – уточняется в сообщении. До этого американская компания разрешала переводить за границу до $5000 (около 315 тысяч рублей) в рамках только одного перевода или дня.

Новое ограничение не распространяется на переводы в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Для этих стран более жесткие требования сервис ввел еще 16 апреля текущего года – не больше 100 тысяч рублей в месяц.

Компания уточняет, что ввела лимиты «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Об этом говорится в соответствующем письме, разосланном партнерам, передает РБК. Лимит установили в целях соблюдения закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма и в соответствии с январскими рекомендациями Центробанка РФ, направленными на повышение внимания кредитных организаций к операциям своих клиентов.

По информации Банка России, в 2018 году жители России отправили в страны СНГ и дальнего зарубежья через системы переводов около $9,5 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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