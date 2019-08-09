Потеряли $28 млрд: отток капитала из России резко усилился

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-июле 2019 года, по оценке Центробанка РФ, вырос в 1,6 раза и составил 28 миллиардов долларов, сообщает регулятор. Аналогичный показатель прошлого года равнялся 17,4 млрд долларам.

ЦБ пояснил, что такая динамика оттока капитала сложилась «преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов».

Ранее ЦБ сообщал, что чистый отток капитала из России в первом полугодии 2019 года вырос в 2,5 раза и составил 27,3 млрд долларов.

Напомним, по итогам прошлого года Банк России оценил чистый отток капитала в размере 67,5 млрд долларов, что почти в три раза превысило первоначальные прогнозы.

Согласно уточненному прогнозу Центробанка, отток капитала из России в 2019 году по базовому сценарию (при средней цене нефти 65 долларов за баррель) ожидается на уровне 50 млрд долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

Суд вынес решение о «золотом парашюте» для сбежавшего за границу экс-директора Антипинского НПЗ. / Губернатор Комарова пообещала льготы обманутым дольщикам Сургута. / Французы требуют от России долги царских времен. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»