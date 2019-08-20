Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Ассоциация банков России (АБР) предложила механизм, который призван бороться с мошенническими действиями. Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства. Эксперты считают, что в этом случае могут пострадать и добросовестные клиенты.

Заседание комитета по информбезопасности АБР, где предлагается обсудить новую меру, состоится 27 августа, пишет «Коммерсант». Предполагается, что поправки нужно будет внести в антиотмывочный закон и закон «О национальной платежной системе». Изменения позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

В настоящее время заблокировать карту можно только в момент списания средств из банка отправителя. Как правило, клиент понимает, что стал жертвой мошенников, значительно позже, тогда сделать уже ничего нельзя. По словам банкиров, существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы временно заблокировать полученные мошенническим путем средства.

Срок блокировки – 30 рабочих дней, если отправитель обратится в полицию. Если же он не предпримет никаких действий, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

По словам экспертов, нововведение серьезно осложнит вывод похищенных средств. Впрочем, у некоторых специалистов по информбезопасности есть сомнения в действенности предложений. В частности, не ясно, почему блокировка длится 30 дней. Срок должен определяться реальным временем расследования подобных преступлений. Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за злоупотребление блокировкой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

Сумма похищенных из банка «Югра» средств выросла до 200 млрд рублей. / В Киеве призывают покупать в Сбербанке сертификаты поддержки ВСУ для борьбы с «российским фашизмом». / Падение рубля: ситуация напоминает «черный» декабрь 2014 года. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»