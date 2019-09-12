Бюро кредитных историй будут знать всё о зарплатах и других доходах россиян

Данные о доходах россиян из ПФР и ФНС предложено передать специализированным бюро кредитных историй для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Сейчас этим занимаются сами банки. В случае одобрения инициативы, финансовые организации будут получать готовые показатели от БКИ. Об этом говорится в поправках к закону «О кредитных историях». Законопроект будет рассмотрен в первом чтении уже в сентябре. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия».

Парламентарий пояснил, что законопроект предполагает создание специальных квалифицированных бюро кредитных историй, которые «по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель». Банки при этом хотят получать ПДН по минимальным расценкам либо бесплатно, а также без разрешения самих граждан.

Между тем в Пенсионном фонде России заявили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина. Налоговики пока инициативу не прокомментировали. По мнению Центробанка, предоставление сведений о действующих займах без согласия клиентов может стать нарушением их прав.

Экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин предупредил, что новшество может обернуться для россиян маркетинговым терроризмом. В настоящее время банк может получить данные по долговой нагрузке, только получив разрешение гражданина и заплатив 16 рублей. Если согласие требоваться не будет, а стоимость станет очень низкой, кредитные организации смогут создавать подборку «лучших» заемщиков, а потом пытаться навязывать им свои услуги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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