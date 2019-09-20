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Пятница, 20 сентября 2019, 14:44 мск

Новости Финансы

Банки готовятся оценивать клиентов по кредитным историям их родных

Отечественные банки собираются оценивать клиентов по кредитным историям их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу Тинькофф-банка. В тестировании сервиса участвуют более десяти розничных банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина. К проекту уже присоединились ВТБ, Тинькофф-банк и «Ренессанс Кредит».

Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и определяет риск дефолта потенциального заемщика. Для получения оценки банки направляют запрос в БКИ. Бюро ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. При этом вероятность того, что в базе найдутся сведения хотя бы об одном родственнике клиента, равна 80%.

Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родных просрочку и в каком объеме. Оценка передается банкам, которые могут учесть ее при составлении кредитного рейтинга клиента.

По мнению банкиров, методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории.

В то же время у системы есть недостатки, признают ее разработчики. В частности, система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия. Если же фамилии у супругов разные, система их может не найти.

Глава Объединенного кредитного бюро Николай Мясников допустил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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