Банки готовятся оценивать клиентов по кредитным историям их родных

Отечественные банки собираются оценивать клиентов по кредитным историям их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу Тинькофф-банка. В тестировании сервиса участвуют более десяти розничных банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина. К проекту уже присоединились ВТБ, Тинькофф-банк и «Ренессанс Кредит».

Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и определяет риск дефолта потенциального заемщика. Для получения оценки банки направляют запрос в БКИ. Бюро ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. При этом вероятность того, что в базе найдутся сведения хотя бы об одном родственнике клиента, равна 80%.

Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родных просрочку и в каком объеме. Оценка передается банкам, которые могут учесть ее при составлении кредитного рейтинга клиента.

По мнению банкиров, методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории.

В то же время у системы есть недостатки, признают ее разработчики. В частности, система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия. Если же фамилии у супругов разные, система их может не найти.

Глава Объединенного кредитного бюро Николай Мясников допустил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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