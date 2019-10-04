Россияне рассказали, какая зарплата принесет им счастье

Заработок в 161 тысячу рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического россиянина. Таковы результаты опросов исследовательского центра портала SuperJob по зарплатным ожиданиям жителей РФ.

Москвичам для счастья потребовалось на треть больше – 212 тысяч рублей. На втором месте жители Владивостока – 205 тыс. рублей. Тройку лидеров среди крупнейших городов страны с самой высокой стоимостью комфортной жизни замыкает Ростове-на-Дону, жители которого мечтают зарабатывать 200 тыс. рублей. Далее следуют Саратов (178 тыс. рублей), Челябинск (175 тыс. рублей), Нижний Новгород (172 тыс. рублей), Самара и Екатеринбург (по 170 тыс. рублей)

Санкт-Петербург занял десятую строчку рейтинга (165 тыс. рублей), разделив эту позицию с Красноярском. Меньше всего денег для счастья необходимо жителям Липецка (124 тыс. рублей), Кирова (120 тыс. рублей) и Оренбурга (115 тыс. рублей).

Примечательно, что мужчинам для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, а женщинам почти на треть меньше – 138 тысяч рублей в месяц. При этом молодежь, респонденты до 24 лет, устраивает сумма в 118 тыс. рублей.

Как отмечают исследователи, запросы россиян растут с увеличением их реального дохода, то есть, чем выше заработок – тем больше средств нужно для счастливой жизни. Так, соотечественникам с зарплатой до 30 тыс. рублей нужно 117 тыс. рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми, гражданам, зарабатывающим более 80 тыс. рублей, необходимо 238 тыс. рублей.

Стоит отметить, что больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году – 184 тыс. рублей. В 2018-м зарплатные ожидания снизились до 159 тыс. рублей.

Ранее, в сентябре Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России, заявленную в службу занятости РФ. Самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбной отрасли – 430 тыс. рублей в месяц. Вторую позицию в списке делят пилот воздушного судна и начальник участка в угольной промышленности – по 330 тыс. рублей в месяц. Далее идут вакансии коммерческого директора торгового предприятия и управляющего гостиницей – по 290 тыс. рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

Мэрия Салехарда продает акции «Запсибкомбанка» за 50 тыс.рублей. / По просьбе бизнеса: в России резко вырастут цены на крепкий алкоголь. / В Тюмени главврача «Медицинского города» обвинили в махинациях на десятки миллионов рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»