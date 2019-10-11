Минтруда хочет лишить «детского» пособия подрабатывающих родителей

Если мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, подрабатывает, она может лишиться «детского» пособия от фонда ФСС. Такие предложения содержаться в законопроекте Минтруда, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов. В частности, речь идет о том, если мать трудится неполное время, например, на полставки, и в это время за ребенком ухаживает кто-то другой, ее право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет прекратится.

Сейчас, если мать, отец, другой родственник или опекун, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполное рабочее время, право на «детское» остается за ней/ним. Министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тыс. рублей на первого ребенка и 6,6 тыс. рублей на второго. Максимальный размер пособия – 26,2 тыс. рублей. За 2018 год выплачено 16,5 млн пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а за первое полугодие 2019 года – более 7 млн пособий, сообщили РБК в Фонде социального страхования. Расходы фонда на 2019 год на выплату этого пособия запланированы в объеме 167,1 млрд рублей.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», – считают в Минтруде, отмечая, что аналогичной позиции придерживается Верховный суд. Очевидно, что, если родитель работает почти полный рабочий день, за ребенком в это время должен ухаживать кто-то другой. В Минтруде уточнили, что получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто выходит на неполный рабочий день.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.19

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