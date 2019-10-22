3 млрд рублей, выигранные в лотерею, оказались не нужны россиянам

По данным оператора по распространению билетов гослотерей «Столото», россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. В большинстве своем речь идет о выигрышах на сумму менее 150 рублей. Эти деньги направят в бюджет через три года.

Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. Средства хранятся на спецсчете, а через три года обращаются в пользу казны, пишут «Известия».

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей. Однако 91,1% призовых приходится на суммы не более 150 рублей. Многие люди просто теряют бумажные билеты, объяснили в «Столото» причины, по которым победители не приходят за деньгами.

По мнению психологов, есть и другие моменты, которые влияют на то, что выигравшие в лотерею не обращаются за призом. Получив небольшую сумму, сопоставимую со стоимостью билета, граждане оказываются разочарованными, так как рассчитывали они на джек-пот.

«Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш – это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше», – отмечают социологи.

К тому же символический вес денег в каждой социальной группе разный. Там, где 100 рублей – значимая величина, к любому выигрышу отнесутся более внимательно.

«Если для жителей некоторых регионов 100-150 рублей – это приличная сумма, то для столичных, например, жителей это меньше стоимости чашки кофе или проезда в два конца, – указывают психологи. – Некоторые «победители» просто рационально оценивают, что время, потраченное на получение выигрыша, они могут потратить с большей пользой».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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