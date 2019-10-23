Мошенники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Специалисты по кибербезопасности рассказали о новом способе кражи денег через смартфон. Хакеры пользуются программами удаленного доступа и списывают деньги со счетов физлиц.

Как сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, злоумышленники устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать 6-10 млн рублей, пишут РИА «Новости».

«В течение полугода ежемесячно системой Secure Bank в среднем фиксируется более 1000 попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа»,– сообщили специалисты.

Ранее Центробанк предупредил об активности мошенников, которые используют подменные телефонные номера и с помощью социальной инженерии выманивают деньги у граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и узнают информацию, которая помогает списывать средства.

Чтобы защититься от такого вида мошенничества, необходимо повышать грамотность россиян в Сети. Как правило, граждане сами устанавливают сомнительные программы и не пользуются антивирусами, а также сообщают мошенникам CVC‐ и CVV‐коды или одноразовые пароли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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