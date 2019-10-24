Forbes назвал богатейших россиянок: в стране появилась вторая женщина-миллиардер

Глава компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина в седьмой раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Издание по-прежнему оценивает ее состояние в $1,2 млрд. Источник средств Батуриной – инвестиции, отмечает Forbes. Сейчас она развивает бизнес за рубежом.

Стоит отметить, что в рейтинге впервые оказалось два миллиардера: вторую строчку заняла гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. За год она увеличила состояние с $600 млн до $1 млрд. Тройку лидеров замыкает Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая стала новичком рейтинга. Вместе с мужем, петербургским миллиардером Юрием Ковальчуком она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% группы «Согаз», крупнейшего российского страховщика.

Годом ранее третье место занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В 2019 году она опустилась на четвертую строчку в рейтинге. По оценке экспертов, ее состояние, как и в прошлом году, составляет $600 млн. Свое богатство Рыболовлева получила после развода с супругом.

На пятой позиции – член совета директоров «Прогресс капитала» и экс-акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева ($550 млн). В прошлом году в топ-5 рейтинга входила основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (группа S7) Наталия Филева. В конце марта 2019 года она погибла в авиакатастрофе в Германии.

В десятке лидеров также значатся совладелица девелоперской компании TPS Real Estate, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

Всего в список богатейших женщин России за 2019 год вошли 25 россиянок. Их совокупное состояние выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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