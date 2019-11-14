Россияне стали брать больше в долг до зарплаты

Средний размер «займа до зарплаты» вырос почти на 10%. Чаще всего перехватываются у микрофинансовых организаций россияне в возрасте от 25 до 29 лет. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным аналитиков, средний размер займа до 30 тысяч рублей и сроком до 30 дней в российских микрофинансовых организациях в третьем квартале этого года вырос на 9,8% и составил 8,1 тысячи рублей, передает ТАСС.

При этом на 12,6% сократилось количество выданных кредитов в самом массовом сегменте – займов до десяти тысяч рублей. Это обусловлено оптимизацией бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторными действиями Центробанка.

Наибольший рост среднего микрозайма был зафиксирован среди лиц от 25 до 29 лет. Меньше всего перехватываются у МФО пенсионеры.

Лидером по объемам этого вида розничного кредитования является Саратовская область (+27%), затем идут Ростовская (+23%) и Омская (+20,5%) области. Снижение зафиксировано в Нижегородской (–1%) и Архангельской (–0,4%) областях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 13.11.19

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