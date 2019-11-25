Аналитики вычислили средний размер накоплений россиян

По данным ЦБ РФ, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 трлн рублей сбережений населения. В среднем на одного человека приходится порядка 200 тысяч рублей. При этом распределение по регионам очень неравномерное. Так москвичи в шесть раз богаче, чем жители других субъектов.

Для оценки ситуации с накоплением депозитов в регионах эксперты РИА «Новости» составили рейтинг субъектов Федерации по размеру банковских вкладов населения. Объемом вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения – более 800 тысяч рублей – зафиксировано в Москве.

Это объясняется тем, что в столице наиболее сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как высокие зарплаты и доходы от собственного бизнеса. Среди регионов средний вклад составляет 119 тысяч рублей. Если исключить Москву, то средний уровень депозитов в России составит 142 тысячи рублей.

На второй строчке рейтинга ожидаемо располагается Санкт-Петербург – 420 тысяч рублей банковских вкладов.

В число лидеров также вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область и Подмосковье. Здесь среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Колыма).

Наименьшие вклады хранят в банках жители Чечни – 8,5 тысячи рублей на человека и Ингушетии – 9,1 тысячи рублей.

Несмотря на слабую динамику роста доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается. За девять месяцев 2019 года они выросли всего на 3,1%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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