ЦБ лишил лицензии банк из третьей сотни за сомнительные операции

Банк России лишил лицензии на осуществление банковский операций Старооскольский коммерческий агропромбанк (Осколбанк), зарегистрированный в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе страны.

По информации ЦБ, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, финансово-кредитная организация не выявляла операции, подлежащие контролю, и не направляла сведения об этих операциях в уполномоченный орган. Банк также попался на проведении сомнительных транзитных операций повышенного риска, направленных на оптимизацию налогообложения.

В Осколбанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк участвует в системе страхования вкладов. Клиенты могут рассчитывать на возвращение 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты страховых возмещений вкладчикам стартуют не позднее 13 декабря 2019 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Стоит отметить, что с начала года ЦБ отозвал лицензии почти у 30 банков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.19

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