Новый год в кредит: россияне потянулись за микрозаймами к празднику

Жители России активно потянулись за микрозаймами для встречи Нового года и на развлечения в новогодние каникулы, заявляют финансовые аналитики. По их данным, на эти нужды в декабре будет взято порядка 30-40% микрокредитов. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

Аналитики прогнозируют, что всего в декабре будет выдано более 3,2 млн займов на общую сумму 33-34 млрд рублей. Годом ранее россиянам было предоставлено 2,8 млн микрокредитов на 30-31 млрд рублей.

При этом в ходе опроса 45% потенциальных клиентов признались, что им не хватает денег на подарки, 40% заявили, что им нужны средства, чтобы накрыть новогодний стол, приводит данные исследования РИА «Новости». Еще каждый десятый (10%) отметил, что взяли бы микрозаймы на развлечения и запланированные поездки в новогодние каникулы, 5% – на покупку одежды к празднику, посещение салона красоты и другие нужды.

Как отмечают эксперты, спрос на займы уже традиционно возникает в декабре. Полученные деньги люди планируют потратить на праздники.

Ранее коллекторы предупредили, что микрокредиты на новогодние праздники – это частая финансовая ошибка. По словам специалистов, такие займы зачастую эмоциональные и могут привести к просрочке уже в январе.

Междут тем, сегодня Росстат улучшил оценку реальных доходов населения России за 9 месяцев 2019 года. Согласно новой оценке, рост составил 0,8%. Прежний показатель равнялся 0,2%. Реальные доходы населения, т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, выросли из-за изменения базы сравнения после уточнения поквартальных оценок за 2018 год Банком России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Росреестром и другими ведомствами, сообщает «Интерфакс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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