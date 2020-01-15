В Microsoft рассказали об угрозе для банков из-за Windows 7

Прекращение поддержки операционной системы Windows 7 и Windows Server 2008 компанией Microsoft, о чем было объявлено накануне, может создать серьезную проблему для российских банков, которые пока не готовы отказаться от них. Об этом заявил архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин. Специалист пояснил, что отмена техподдержки означает отсутствие обновлений безопасности, что ведет к существенным рискам потери данных клиентов, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, банки обязаны использовать только сертифицированное программное обеспечение. Стоит отметить, что в случае прекращения техподдержки действие выданного сертификата на ПО прекращается, и, таким образом, продолжение работы банков на этой же операционке будет считаться нарушением требований информбезопасности. За это они могут получить предписание от Банка России и быть привлечены к ответственности.

Теперь финансово-кредитные организации должны оперативно перейти на Windows 10, отмечает издание. Регулятор официально не комментирует ситуацию. Однако, как сообщил источник «Ъ», близкий к ЦБ, для Центробанка главное, чтобы банки своевременно находили и устраняли угрозы.

Согласно проведенному изданием опросу, отечественные банки пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008. По оценке экспертов, в финансовой отрасли России каждый пятый компьютер работает на Windows 7.

Ряд банков сообщили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако в Microsoft отметил, что платная поддержка – это временная мера, а не альтернатива обновлению операционной системы. Для перехода на новое ПО банкам может понадобиться как минимум 15 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

Курганский губернатор Шумков улетел в Москву, где сегодня Путин огласит послание Федеральному собранию. / СКР завершил расследование дела о преступном сообществе в Росэнергобанке. / Лавров сообщил о курсе России на отказ от доллара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»