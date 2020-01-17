Россиянам дали советы по защите от мошенничества с банкоматами

Роскачество дало рекомендации гражданам, как защититься от мошенников при снятии денег с банкоматов. По данным Центробанка, в России установлено более 200 тысяч банкоматов, которые позволяют проводить различные операции с банковской картой. Мошенники постоянно меняют схемы, чтобы обмануть доверчивых граждан.

Наиболее массовый способ кражи средств с карт – установка скиммеров. Такие устройства считывают платежные данные, а потом мошенники используют их для создания дубликата карты, с помощью которой снимают деньги.

Кроме того, злоумышленники устанавливают скрытые камеры или накладные клавиатуры, узнают пин-код и также могут снимать деньги с карты без ведома ее владельца. Примечательно, что для такого способа кражи даже не обязательно применять высокотехнологичные средства – это называется «плечевой серфинг» – преступник стоит за вашей спиной и подсматривает пин-код.

В первую очередь специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют пользоваться банкоматами внутри банков. «Они лучше охраняются, к тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников. Старайтесь не использовать банкоматы на улицах», – говорят эксперты.

В случае появления рядом подозрительных лиц, например, нескольких человек, которые просто слоняются без дела у банкоматов, стоит насторожиться, а лучше отказаться от проведения банковских операций. Во время пользования обязательно прикрывайте клавиатуру рукой.

Если банкоматы расположены в отдельном помещении, для доступа в комнату банк никогда не будет просить ввести пин-код, если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников. Также необходимо тщательно проверять банкомат на наличие устройств-скиммеров. Как правило, они не плотно прилегают к корпусу банкомата, отличаются по цвету, шатаются и даже могут крепиться скотчем или клеем.

В том случае, если возникли подозрения на мошеннические действия с банкоматом, обязательно нужно сообщить об этом в банк.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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