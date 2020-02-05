Банки и сотовые операторы нашли на мошенников управу

Финансово-кредитные организации и операторы мобильной связи нашли способ бороться с подменой телефонных номеров, которую осуществляют мошенники, чтобы воспользоваться средствами клиентов банков, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

«Операторы мобильной связи – «МегаФон», МТС и Tele2 – разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам», – заявил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Эксперты отмечают, что благодаря механизмам социальной инженерии, мошенники получают 97% доходов. Именно благодаря этим психологическим манипуляциям совершается большинство хищений со счетов россиян. Схема проста: мошенники подменяют свои номера на официальные номера кредитных организаций, звонят клиентам банка и обманным путем узнают данные карты и другие банковские реквизиты, а затем выводят деньги через их личные счета или же просто с карт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.20

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