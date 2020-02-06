Данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций утекли в Сеть

В интернете выставили на продажу персональные данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе есть информация более 1,2 млн клиентов МФО, в том числе входящей в топ-10 на российском рынке.

В демонстрационной версии продавец предлагает ознакомиться с 800 записями, которые включают в себя Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян, сообщает РБК. Названия МФО, чьи данные представлены в базе, не уточняются. Однако в агентстве выяснили, что в Сеть попали сведения клиентов компаний «Быстроденьги», «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

Клиенты утверждают, что контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные данные. При этом некоторые участники базы подтвердили, что предоставленная информация верная, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

По словам экспертов, судя по тому, что данные в базе неоднородные, то есть часть из них актуальны, а часть нет, видимо, речь идет о компиляции информации из разных источников, а не сливе одной базы из одного источника. Не исключено, что сведения непригодны для работы, так как некоторые поля содержат недостаточно информации для связи с клиентом. Кроме того, это может быть составная база данных клиентов нескольких уже не функционирующих МФО.

Впрочем, даже неполную информацию могут использовать мошенники для социальной инженерии. Например, они могут придумать схему обмана клиентов на теме получения «выгодных» займов. К тому же базой могут воспользоваться другие МФО для привлечения клиентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.20

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