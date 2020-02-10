Мошенники обновили сценарий хищения денег с банковских счетов

Мошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых банковских клиентов. Обновленный сценарий действий злоумышленников вызывает больше доверия, чем прежний. В кредитных организациях и ЦБ уже знают о новой схеме и предупреждают: цель мошенников – узнать данные клиентов, чтобы присвоить деньги.

Гражданам звонят сотрудники нелегальных кол-центров и представляются сотрудниками банка. При этом они спрашивают, в каком отделении клиент хочет закрыть счет, о чем он якобы заявил ранее. Клиент в растерянности, так как он не собирался этого делать. Чем и пользуются мошенники, предлагая перевести деньги на «безопасный» счет. Они получают нужную информацию и снимают средства с карты.

О новом методе рассказал «Известиям» директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков. Ему поступил подобный звонок, но он вовремя понял, что с ним связались мошенники и прервал разговор. Попытка перезвонить успехом не увенчалась, номер, с которого звонили, оказался не активен. По такому принципу работают виртуальные АТС, которыми чаще всего пользуются отделы продаж различных компаний для рекламы своих услуг.

В Центробанке сообщили, что знают о новой мошеннической схеме. Несмотря на то, что неизвестный по телефону заявляет, что клиенту нужно присутствовать в отделении лично для закрытия счета, никаких физических контактов новый способ не подразумевает. Цель остается та же – выманить данные карты для хищения денег.

Таки образом, мошенники модифицировали сценарий общения с жертвой, так как прежняя схема, когда клиенту говорят о подозрительных операциях по его карте, представляясь сотрудниками безопасности банка, многим известна и все реже работает. Более того, злоумышленники постоянно меняют скрипт, обращаясь как представители социальных служб, пенсионного фонда, СМИ, фонда изучения общественного мнения и прочих.

Кредитные организации и ЦБ призывают граждан быть бдительными и не сообщать по телефону коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок действия карты. Если есть подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, нужно перезвонить в банк по номерам, которые указаны на официальном сайте в мобильном приложении или на оборотной стороне банковской карты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.02.20

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