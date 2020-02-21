Житель Белгорода накопил 14 млрд рублей долга

В Федеральной службе судебных приставов рассказали о рекордном должнике – житель Белгорода накопил долгов на 14 млрд рублей. При этом мужчина является физическим лицом.

По словам главного судебного пристава Белгородской области Дениса Казанова, в настоящее время должник проживает не в Белгороде.

«Много чего было сделано этим человеком, в том числе за это он понес уголовное наказание. Это исполнительное производство отработано», – цитирует Казанова портал Бел.ru.

Материалы дела составляют около 20 томов. При этом единственное имущество, найденное приставами, – акции одного из предприятий. В настоящее время региональное Управление ФССП проводит проверку ценных бумаг.

Белгород, Зоя Осколкова

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