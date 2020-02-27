Мошенники придумали новую схему обмана «такси от банка»

Центробанк России рассказал о новой схеме обмана граждан. Жертвами становятся клиенты, у которых нет онлайн-банка. Мошенники предоставляют трансфер до банкомата, чтобы доверчивые россияне перевели деньги на их счет. Новая схема получила условное название «такси от банка».

Мошенники звонят жертве и сообщают, что с карты пытались снять несколько тысяч рублей. Чтобы обезопасить деньги, клиенту предлагают перевести их на другой счет. Для этого злоумышленники вызывают такси, которое везет гражданина к ближайшему АТМ, где под диктовку мошенников он добровольно переводит средства, пишет «Известия».

«В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков – это повысило доверие жертвы», – констатировал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. Этот сценарий направлен на пожилых одиноких людей, которым зачастую не с кем посоветоваться, но при этом хочется почувствовать, что о них заботятся. При этом клиентам не дают времени на раздумья.

В ЦБ знают о новой схеме. Сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать какие бы то ни было операции через банкоматы, подчеркнули в регуляторе.

Сервис заказа автомобилей от банка действительно существует, но он доступен лишь некоторым лицам с премиальным обслуживанием. Как правило, обычные банковские клиенты к такой категории не относятся. По данным Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, порядка 40% пенсионеров имеют вклады. Средний размер каждого из них – 450 тысяч рублей. Таким образом, мошенники тратят несколько сотен рублей на такси, а могут получить от жертвы сотни тысяч.

Глава отдела аналитики и спецпроектов компании по кибербезопасности InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что подобные мошенничества не проходят без участия менеджеров банковских отделений, которые могут разглашать банковскую тайну о размере вклада знакомым злоумышленникам.

Опасность новой схемы состоит в том, что клиент добровольно отдает деньги мошенникам. Вернуть украденные таким способом средства банк не сможет, а возможность компенсировать потери появляется только при обращении в правоохранительные органы.

Москва, Зоя Осколкова

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