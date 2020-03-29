Правительство России начинает готовить нормативную базу для введения налога на проценты по вкладам

Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 апреля подготовить нормативную базу для введения ставки НДФЛ в размере 13% на проценты по вкладам, превышающим 1 миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о введении подобного налога глава государства сообщил 25 марта. Схема распространяется так же на проценты (купоны) по ценным бумагам.

Кроме того, до 25 декабря текущего года правительство должно определить перечень оффшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15%-ный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

«Определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, – говорится в поручении. – В случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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