«Будет налоговый вычет»: Мишустин пояснил, как будут брать НДФЛ с процентов по вкладам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что налог на проценты с вкладов от 1 миллиона рублей будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей.

Премьер подчеркнул, что «налог не будет распространяться на сами счета – речь идет только о процентных доходах по ним». «Причем первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень», – уточнил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Таким образом, гражданам по сути предоставят налоговый вычет.

Глава правительства также заявил, что заявил, что новый налог не связан с текущей экономической ситуацией. Речь идет о «необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе», пояснил он.

Кроме того, Мишустин отметил, что текущие банковские счета, по которым ставка не превышает 1%, в том числе зарплатные, налогом облагаться не будут.

Он добавил, что налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году. «Фактически граждане станут платить налог только в 2022 году», – подчеркнул он.

Ранее сегодня Госдума приняла в трех чтениях закон о взимании 13-процентного налога с процентных доходов по вкладам и инвестициям в ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта объявил о введения ставки НДФЛ в размере 13% на проценты по вкладам, превышающим 1 миллион рублей. Налог распространяется так же на проценты (купоны) по ценным бумагам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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