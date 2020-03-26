«Это не из-за нехватки денег у властей»: Кремль пояснил необходимость введения налога на вклады

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков разъяснил налог на процентные доходы по вкладам, о введении которого накануне в телеобращении к россиянам объявил президент РФ Владимир Путин, и рассказал, чем вызвана данная инициатива.

По словам пресс-секретаря главы государства, 13-процентным налогом будут облагаться проценты по каждому депозиту свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма. При этом счета суммироваться не будут, пояснил Песков.

«Если у вас счет на 1 млн рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс рублей в год процентов по вашему вкладу. Раньше эти 100 тыс. не облагались налогом. Теперь со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч», – рассказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что речь идет «об одном конкретно взятом счете», а не о всех депозитных счетах, имеющихся у гражданина.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что заявленная президентом мера распространится на менее 10% от общего числа вкладов. Путин в свою очередь заявлял, что данная мера «затронет лишь порядка 1% вкладчиков». Газета «Ведомости» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов сообщала, что вкладов размером более 1 млн рублей в отечественных банках почти половина.

Песков подчеркнул, что новая мера не является признаком того, что у государства не хватает средств, чтобы поддержать тех, кто может попасть в сложную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса. Это сделано для восстановления баланса справедливости в экономической сфере, пояснил он, подчеркнув, что российские вкладчики, несмотря на все кризисные проявления, получали весьма привлекательные проценты по сравнению с европейскими. В ЕС доходит до того, что банки взимают с клиентов плату за хранение денег на депозитах, отметил пресс-секретарь главы государства. Представитель Кремля в то же время подчеркнул, что государству хватило бы средств для поддержки пострадавших от кризисной ситуации с COVID-19 граждан и бизнеса и без введения налога на доходы по вкладам.

Накануне в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу президент РФ Владимир Путин анонсировал введение налога в размере 13% на процентный доходы граждан, чей «общий объем вкладов в банки или инвестиций в ценные бумаги превышает миллион рублей», а также введение 15-процентного налога на выводимые за рубеж дивиденды. Глава государства при этом не уточнил конкретные сроки действия новых мер.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в свою очередь заявил, что введение обеих мер возможно не раньше 2021 года. По его словам, Госдума быстро примет соответствующие законопроекты, однако «вводиться они должны по действующим нормам с 2021 года». «Поскольку это налоговые законы, вводящие новые налоги и ухудшающие положение налогоплательщиков, они должны вводиться со следующего года», – цитирует парламентария РИА «Новости». Более того, указал Аксаков, «по налогу на дивиденды должна пройти процедура согласования с теми странами, с которыми Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения».

Москва, Наталья Петрова

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