Путин обратился к россиянам: будет карантин с соцгарантиями

Сегодня президент РФ Владимир Путин в своем обращении перенес голосование по поправкам в Конституцию, объявил следующую неделю для россиян нерабочей и анонсировал ряд мер поддержки населения и бизнеса в условиях ситуации с распространением коронавируса.

Несмотря на принимаемые в России меры, полностью заблокировать распространение эпидемии в страну невозможно, признал Путин. Приоритетом в этой ситуации остается жизнь и здоровье граждан, подчеркнул он, и поблагодарил медицинских работников, оказавшихся «на переднем крае защиты страны». Россиян глава государства попросил выполнять рекомендации врачей.

Голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено, заявил президент. «Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь, и конечно буду просить вас прийти и высказать мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества, – сказал Путин. – Однако абсолютным приоритетом для нас является здоровье жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату». Дата будет определена позднее с учетом «профессионального мнения, рекомендаций врачей и мнения специалистов».

Чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции, следующую неделю Путин объявил нерабочей. При этом заработная палата будет сохранена. «Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», – уточнил он. При этом все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. «Самое безопасное сейчас – побыть дома», – подчеркнул Путин, пояснив, что в противном случае ближайшим будущим России станет то, что сейчас происходит в Европе.

Вместе с тем президент анонсировал меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных категорий россиян. Так, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления справок и хождений по инстанциям.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла – 75 и 50 тысяч рублей соответственно – произведут раньше обычного, до майских праздников, уже в апреле.

Для поддержки семей с детьми с апреля всем семьям, имеющим право на маткапитал, президент предложил в течение трех месяцев выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет.

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет должны начаться не в июле, а уже в июне, соответствующее поручение дано правительству РФ. Для этого регионы должны ускорить передачу информации из ЗАГСов.

Больничные листы должны рассчитываться исходя из суммы 1 МРОТ в месяц. «Пока такая мера будет действовать до конца текущего года, затем примем решение с учетом ситуации», – заявил президент.

Экономика РФ испытывает сильное негативное давление, признал Путин. Поэтому для поддержки безработных пособие должно быть увеличено до уровня МРОТ – то есть 12 130 рублей.

Кредиты граждан – это зона риска. При резком сокращении доходов люди не смогут платить банкам, поэтому нужно организовать каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Это касается тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, столкнувшись с сокращением дохода на 30% и более в месяц. Кредиты должны быть порлонгированы без штрафных санкций. «Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей», – заявил Путин.

Процедура банкротства должна стать посильной и необременительной, кому выплата кредитов представится нереальной. Правительству и Госдуме дано указание ускорить принятие необходимой законодательной базы.

Малый, средний бизнес и микропредприятия нуждаются в помощи, чтобы сохранить сотрудников. Президент обратился ко всем работодателям с призывом обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Правительством будет составлен перечень отраслей, которые больше всего пострадали от сложившейся ситуации – для таких компаний предложено ввести особые меры поддержки:

– Компаниям малого и среднего бизнеса президент предложил предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев.

– Для микропредприятий дадут еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

– Малому и среднему бизнесу, оказавшемся в сложной ситуации, следует предоставить еще и отсрочку по кредитам на полгода

«В целом прошу правительство и Центральный банк принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», – поручил Путин.

Для защиты компаний от банкротства президент предложил внести на полгода мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры коснутся только тех компаний, которые работают в секторах, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации. Правительство будет вести постоянный момниторинг и корректировать перечень этих отраслей экономики.

Для поддержки доходов граждан занятых на малых и средних предприятиях президент предложил в два раза с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов – но только на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. «Если зарплата будет на уровне МРОТ, или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней, 30%». Эта ставка вводится на долгосрочную перспективу, подчеркнул глава государства.

Кроме того, все дивиденды, которые уходят в качестве доходов физлиц в офшоры, будут обложены повышенным налогом. «Сейчас две трети таких средств в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%, – сообщил Путин. – Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо. Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога в 15%».

Если зарубежные страны откажутся корректировать договоры об избежании двойного налогообложения, Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений. Первыми станут те страны, через которые проходят основные финансовые потоки.

Налог будет введен и на доходы граждан, чей общий объем вкладов в банки или инвестиций в ценные бумаги превышает миллион рублей. Он составит 13%. «Не сам вклад, а только проценты», – уточнил Путин, подчеркнув, что такая мера затронет лишь около 1% вкладчиков.

«Предложенные решения непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием», – заявил глава государства, заверив, что все дополнительные поступления в бюджет от этих мер должны быть целевым образом направлены на поддержку семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей.

Эти меры сработают, если россияне проявят сплоченность, понимание сложности текущей ситуации, а государство, общество и граждане будут действовать вместе, подытожил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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