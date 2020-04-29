В Сеть утекли данные 12 миллионов россиян, обращавшихся за кредитами

Персональные данные россиян, оформлявших микрозаймы в последние два года, выставили на продажу в Сети.

Как уверяет продавец, в базе насчитывается 12 млн записей. В бесплатном доступе находятся данные около 1,8 тыс. клиентов, которые содержат ФИО, номера паспортов, телефоны, сведения об электронных кошельках. Также в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, с которого «пришел» пользователь, сообщает РБК. В большинстве случаев это финансовый маркетплейс «Юником24», которые позволяет подобрать и оформить кредиты.

В «Юником24» подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, однако предпочли не уточнять, какому именно.

По утверждению продавца, данные о клиентах «утекли» из одного источника. Речь может идти о микрокредитной компании «Микроклад». После обзвона корреспондентом издания части клиентов, чьи данные оказались в бесплатном пробнике, выяснилось, что четверть были клиентами этой МФО, еще часть подавали заявки в несколько МФО, некоторые признались, что не помнят название кредитора.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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