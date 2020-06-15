Выпуск банковских карт в России могут сделать платным, а кэшбэк отменить

Банки в России могут сделать платными для клиентов некоторые услуги и сервисы при сохранении административного регулирования и ограничения комиссий за прием карт. Речь идет об обслуживании и выпуске карт, использовании банковских мобильных приложений и доступе к колл-центру. Кроме того, банки могут сократить или отменить программы лояльности. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России, направленном в правительство РФ, сообщают «Известия».

На сколько могут подорожать данные услуги для клиентов, не уточняется.

Как отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков, в России, в отличие от европейских стран, большинство услуг для банковских клиентов бесплатны, поскольку они оплачиваются из доходов от эквайринга. По его словам, в связи с этим в России на каждого жителя приходится минимум две карты.

Эксперт полагает, что в случае введения платных услуг безналичные расчеты станут невыгодными для российских студентов и пенсионеров, поскольку они не готовы, как в Европе, ежегодно платить за карту почти 6 тысяч рублей.

Напомним, в марте Банк России ограничил эквайринговые комиссии на время ситуации с распространением коронавируса. Комиссии на уровне 1% были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября и для медицинских услуг – с 1 июня по 30 сентября. По оценке АБР, ограничения эквайринговых комиссий для банков обернуться потерями 10-15 млрд рублей за весь период их действия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.20

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