Госдуме предложили запретить телефонную рекламу кредитов

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением запретить финансово-кредитным организациям пользоваться телефонным обзвоном для рекламы. Соответствующее письмо он направил главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, передает RT.

По мнению народного избранника, граждане оказываются в опасном положении, так как не могут наверняка знать, звонят ли им представители хорошего банка или нелегальной микрофинансовой организации (МФО). В итоге этим могут воспользоваться мошенники для получения персональных данных клиентов банка, номеров счетов и пластиковых карт, полагает Сухарев.

Народный избранник считает, что этот способ привлечения клиентов доставляет дискомфорт гражданам, так как производится без их согласия. «Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка», – говорится в тексте обращения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.20

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