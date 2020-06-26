Российские банки вновь стали вкладываться в золото

Российские банки после продолжительного перерыва вновь стали увеличивать запасы золота, пишет РБК. Так, в мае объем драгоценных металлов на балансе финансово-кредитных организаций вырос на 15,79 млрд рублей, или на 5,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики ЦБ.

По данным на 1 июня, показатель достиг 312,36 млрд рублей. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 тонны, или 8,45%, по сравнению с апрелем, рассказал аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Эксперты отмечают, что увеличение запасов золота в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.

По словам Осадчего, в мае ВТБ увеличил запасы драгоценных металлов на 5,4 тонны, возглавив список лидеров по этому показателю. Запасы золота также нарастили Совкомбанк (на 1,4 тонны) и Газпромбанк (на 654,1 кг). Сбербанк, напротив, сократил запасы драгоценных металлов на балансе на 1,5 тонны. По данным на 1 июня, банк владел 7,6 тоннами золота.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

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