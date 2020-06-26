Банкам разрешили еще три месяца обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Центробанк России продлил ряд послаблений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

Так, банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия, говорится в сообщении регулятора. Эта мера касается работы как с действующими, так и с новыми клиентами. Кроме того, для клиентов до конца сентября будет сохранена возможность открыть банковские счета без личного присутствия при условии, что целью открытия счетов является «осуществление или получение социально значимых платежей».

В то же время ЦБ решил не продлять возможность использовать платежные карты после истечения срока их действия. Отмену этого послабления регулятор обосновал тем, что в настоящее время во многих регионах жители могут свободно передвигаться, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы.

Ранее Центробанк рекомендовал финансово-кредитным организациям продолжать обслуживание клиентов с просроченным паспортами до 1 июля 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.06.20

Коронавирус как прикрытие: лопнул финансовый пузырь в 162 квадриллиона долларов. / В Зауралье в суд передано дело «черных лесорубов», которые зарабатывали миллионы. / Премьер-министр Дании перенесла свою свадьбу из-за необходимости принять участие в заседании ЕС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»