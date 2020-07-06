Россия вошла в топ-10 стран Европы по инвестпривлекательности

Россия по итогам 2019 года вошла в десятку наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, заняв девятую строку. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что лидером по объему инвестиций в реализуемые на территории России проекты стала Германия. Всего иностранные инвесторы вложили средства в 191 российский проект. Аудиторы отметили, что годом ранее объем прямых инвестиций был больше на 9%. По мнению аналитиков, спад произошел из-за общего в мире замедления экономического роста, а также из-за продолжающихся санкций со стороны ЕС и США. При этом у более половины (55%) стран Европы, участвовавших в исследовании, наблюдается отрицательная динамика в данной сфере.

По итогам 2019 года лидером по прямым иностранным инвестициям стала Франция. На ее долю пришлось 1197 новых проектов. За ней следует Великобритания с 1109 проектами. Третью строку заняла Германия, у которой 971 проект, далее следуют Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия, а замыкает топ-10 Турция.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.20

Европейские эксперты оценили стабильность сербского динара. / В Курганской области успешно стартовал налоговый эксперимент для самозанятых. / Стоимость бензина на бирже снова побила исторический рекорд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»