Держателей карт Mastercard ждут новые правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют.

С этой даты при оплате покупок картами в евро или долларах Mastercard будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, пишет РБК со ссылкой на бюллетень компании, разосланный российским банкам.

В настоящее время конвертация и списание происходят спустя несколько дней после покупки – по курсу платежной системы на дату расчета между банками. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием большей суммы, если за этот период валютный курс изменился.

Изменения не коснутся тех клиентов, кто платит за границей рублевой картой, пояснила начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова. Новые правила выгодны тем, кто оплачивают покупки за рубежом в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают картой в долларах и евро.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.07.20

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