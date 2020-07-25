В СКР озвучили потери бюджета из-за налоговых преступлений

Бюджет России ежегодно теряет свыше 58 млрд рублей из-за налоговых преступлений, рассказала зампред Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

Она также оценила динамику налоговой преступности за последние годы. По ее словам, с 2016 по 2019 год она «находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения», передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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