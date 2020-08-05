Власти РФ хотят сократить финансирование здравоохранения и образования

В России хотят сократить финансирование двух социальных государственных программ – «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». С таким предложением выступил Минфин РФ. Эта инициатива содержится в тексте «Методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», передает ТАСС.

Из документа следует, что базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения по сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований могут быть сокращены в 2021 году на 65,7 млрд рублей – до 721,9 млрд рублей. В 2022 году сокращение может составить 71,6 млрд рублей, до 716,5 млрд, а в 2023 году – 115,4 млрд рублей, до 672,7 млрд рублей.

Помимо этого, Минфин предлагает урезать финансирование развития образования в 2021-2022 годах. В следующем году базовые бюджетные расходы могут быть сокращены в на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, а в 2022 году – на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. Однако в 2023 году расходы на образование предлагается увеличить на 10,5 млрд рублей – до 348,8 млрд рублей.

Кроме того, главное финансовое ведомство страны предлагает увеличить бюджетные ассигнования на программу «Социальная поддержка граждан». В 2021 году расходы могут вырасти на 43,7 млрд рублей, до 1,89 трлн рублей, в 2022 году – на 33,9 млрд рублей, до 1,98 трлн рублей, и в 2023-м – на 188 млрд рублей, до 2,1 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

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