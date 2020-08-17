Российские власти сэкономят десятки миллиардов на искусственном интеллекте

В России объем выделяемых на реализацию проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) средств существенно сократят. Так, в начале года разработчики проекта заявляли о необходимости выделения из бюджета до 2024 года почти 90 млрд рублей. Теперь эта сумма снижена до 22,4 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, которое было направлено федеральным органам исполнительной власти.

В то же время в ведомстве указали, что окончательный бюджет проекта пока не утвержден. Изначально предполагалось, что помимо бюджетных средств для реализации проекта, будут привлечены средства частных инвесторов, а совокупный бюджет до конца 2024 года составит 125 млрд рублей. Теперь же его размер предлагается сократить до 27,7 млрд рублей, из которых 22,4 млрд рублей из бюджета.

Впрочем, источники издания допускают, что общий бюджет на реализацию проекта может оказаться даже больше того, что был озвучен в начале 2020 года. По оценкам наблюдателей, 22,4 млрд рублей станут «центральной частью», которая покроет расходы на разработку программного обеспечения. Другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других федеральных органов исполнительной власти. В результате общий бюджет может превысить изначальный.

Отметим, что паспорт федерального проекта ИИ должен быть утвержден до 31 августа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.08.20

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