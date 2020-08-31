Пандемия изменила отношение россиян к кредиткам

Россияне в первый же месяц после получения кредитной карты доходят до ее лимита. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле этого года число полностью использованных кредиток достигло максимума за 5 лет.

Уровень утилизации лимита – совершение покупки или получение средств в банкомате – по итогам июля вырос на 14%, до 68%, пишет «Коммерсантъ». Это рекордная величина за весь период расчета показателя, с августа 2015 года, отмечают эксперты.

Примечательно, что эта тенденция характерна для всего диапазона сумм: от 10 тысяч до более 100 тысяч рублей.

Как считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, коронавирусный кризис и карантин изменили финансовые привычки россиян. Сейчас доля тех, кто берет кредитку «на всякий случай», заметно снизилась.

«Граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок, отчасти из-за необходимости рефинансировать долги», – пояснил он.

В то же время, эксперты опасаются, что многие граждане не смогут закрыть долг в льготный период оплаты (грейс-период) из-за падения доходов.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов обратил внимание, что это может коснуться и наиболее финансово стабильной части россиян.

«Платежеспособность значительной части населения не сможет полностью восстановиться до предкризисного уровня в ближайшее время. При этом все еще нельзя исключать вторую волну коронавируса, которая может привести к проблемам с платежами по кредитам даже у граждан, которые работают в больших компаниях», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», рост просроченной задолженности по кредиткам в январе-мае 2020 года составил 11%. Это в 110 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее федеральный реестр «Федресурс» озвучил прогноз, согласно которому Россию в ближайшие полтора года ждет всплеск банкротств среди населения и представителей бизнеса.

Москва, Мария Вяткина

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