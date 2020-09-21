В РФ хотят сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Выплату пособия для безработных с детьми следует увеличить и сделать бессрочной. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Соответствующие изменения организация предлагает внести в генеральное соглашение между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, пишут «Известия».

Издание отмечает, что на сегодняшний день такая мера поддержки действует в стране с апреля, когда на фоне пандемии коронавирусной инфекции ввели дополнительную выплату в 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако она не является постоянно и была продлена только до сентября.

По словам одного из советников ФНПР Егора Пьяных, в организации считают необходимым сделать эту меру постоянной, а также увеличить выплату до размеров прожиточного минимума на ребенка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.20

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