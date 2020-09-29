До половины банковских мошенников «звонят из тюрем»

До половины мошеннических кол-центров базируются в колониях, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова. «Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных «контакт-центров». 40-50% из них находится в тюрьмах», – констатировал он, отметив, что мошенники находятся в каждой третьей колонии.

По его словам один кол-центр на «зоне» из 50 сотрудников совершает до 20 тыс. звонков в неделю, а абоненты снимают трубку в половине случаев. 70% отказываются от разговора. Плотно обрабатывают мошенники 30% ответивших абонентов. По оценкам экспертов, суммарный доход мошенников из числа заключенных превышает 75 млн рублей в месяц.

В качестве возможной меры противодействия предлагается блокировать сотовую связь на территории исправительных учреждений по запросу начальника территориального органа ФСИН.

Финансы. Другие новости 29.09.20

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