Аналитики предрекли обрушение мировых цен на золото

Аналитики предупредили о возможном обрушении цен на золото. Они отмечают, что этому может послужить регистрация западной вакцины от Covid-19. Сегодня золото на мировом рынке растет в цене, однако ситуация может кардинально измениться, считают эксперты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию. В итоге в августе был установлен исторический рекорд в $2089,2. Позже стоимость желтого металла снизилась до $1900 за унцию.

В августе российские банки сумели нарастить золотые запасы до рекордного за все время показателя в 121 тонн. С точки зрения учетных цен Банка России это оказалось грамотным вложением: с приобретенных 23,3 тонн сектор заработал почти 438 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.20

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