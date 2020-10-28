Минэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительским правам

Минэкономразвития предложило использовать водительское удостоверение для получения финансовых услуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Разработанный законопроект предлагает разрешить финансовым организациям использовать права для упрощенной идентификации клиента при получении ограниченного числа услуг.

Из документа следует, что с водительскими правами можно будет оформить потребительский кредит на сумму до 15 тыс. рублей, обменять валюту, получить выигрыш в лотерею на сумму до 100 тыс. рублей или составить соглашение с негосударственным пенсионным фондом.

На сегодняшний день для упрощенной идентификации от гражданина требуется предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон и на выбор: данные ИНН, СНИСЛ или полиса ОМС. Законопроект предлагает расширить данный список водительским удостоверением. Законопроект направлен в правительство, в госдуму его внесут не позднее начала 2021 года.

Москва, Иван Гридин

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