Богатейшие россияне потеряли $27 млрд с начала года

Российские миллиардеры с начала года обеднели на $27,6 млрд. Больше всех в коронакризис потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов – его состояние сократилось на $8,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 24 российских толстосумов. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Богатейшим из россиян в списке BBI остается совладелец «Норникеля) Владимир Потанин, несмотря на то, что его состояние с начала года сократилось на $3,25 млрд, до $24,8 млрд.

Второе место у основного владельца НЛМК Владимира Лисина, богатство которого упало на $456 млн, до $20,9 млрд. Тройку лидеров замыкает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние сократилось на $1,21 млрд, до $18,7 млрд.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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